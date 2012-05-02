西方担心恐怖分子或将炸弹植入人体

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月1日电（记者 Mark Hosenball）---美国及其盟国的官员称，越发担忧与基地组织也门分会合作的医生将炸弹植入人体内，以逃避机场安检。

几位美国官员对路透称，今年早些时候，中情局控制的一架无人机发射的一枚导弹击杀了一名也门医生，此人发明的医疗技术可能用作将爆炸装置植入人体。

但是，另外一名使用这种手法的炸弹制造专家在去年的一次类似导弹袭击中幸免于难。反恐机构认为他仍在积极策划针对美国和其他西方国家目标的袭击。

三名美国官员表示，反恐机构称，也门其他医生准备将炸弹植入人体。

美国官员称，研究显示植入人体的炸弹对飞机安全构成的威胁小于藏在衣服内的炸弹。人体内的炸弹爆炸后，大部分冲击力会被人体吸收，携带者可能死亡，但是对飞机产生的机构性损害不大。

官员表示，鉴于炸弹植入人体的可能性，正在相应调整机场安检，包括使用扫描人体和检测金属的仪器，尝试发现潜在威胁。（完）