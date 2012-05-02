《中国报摘》--其他报纸重要消息5月2日(II)

**证券时报**

--中国石化(0386.HK)(600028.SS)日前与俄罗斯石化控股公司西布尔签署在俄罗斯合资扩建丁(月+青)橡胶装置的合作协议.中国石化计划收购该橡胶厂25%+1的股份(即25%股份再加1股).双方考虑扩建现有丁(月+青)橡胶装置至5.6万吨/年,并计划于2012年底最终决定成立合资公司等事宜.

--据悉,二季度上海将进一步拓展住房公积金功能,支持保障性住房建设.上海市公积金管理中心将按照今年市政府保障性住房建设计划,选择一批重点项目,报批后给予公积金贷款支持.

**国际商报**

--第111届广交会第三期5月1日开幕,至二期结束,本届广交会境外采购商累计报到人数166,707人,相较上届同期略增,显示中国出口市场正在出现回暖复苏迹象.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/邵晓忆; 审校 杨淑祯

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