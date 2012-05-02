《中国报摘》--其他报纸重要消息5月2日(II)

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
**证券时报**
--中国石化(0386.HK)(600028.SS)日前与俄罗斯石化控股公司西布尔签署在俄罗斯合资扩建丁(月+青)橡胶装置的合作协议.中国石化计划收购该橡胶厂25%+1的股份(即25%股份再加1股).双方考虑扩建现有丁(月+青)橡胶装置至5.6万吨/年,并计划于2012年底最终决定成立合资公司等事宜.
--据悉,二季度上海将进一步拓展住房公积金功能,支持保障性住房建设.上海市公积金管理中心将按照今年市政府保障性住房建设计划,选择一批重点项目,报批后给予公积金贷款支持.
**国际商报**
--第111届广交会第三期5月1日开幕,至二期结束,本届广交会境外采购商累计报到人数166,707人,相较上届同期略增,显示中国出口市场正在出现回暖复苏迹象.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/邵晓忆; 审校 杨淑祯
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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