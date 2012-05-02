《外汇动态》境外基金和造船商卖盘打压美元/韩元,关注200日移动均线

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
0213GMT---美元兑韩元触及一个月低点附近,因一些境外基金出脱多仓来止损,且造船商在内的韩国出口商卖出美元.
外资净买入韩股624亿韩元(5,522万美元),料将连续第四个交易日买超韩股.KS11.
美元兑韩元下降0.3%至1,126.4,为4月4日以来最低.
该货币对或将进一步下滑,可能跌至200日移动均线切入位,该水准目前在1,124.2.
此移动均线被视为支撑线,美元兑韩元自9月以来收在该水准上方.(完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
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--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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