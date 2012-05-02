《外汇动态》境外基金和造船商卖盘打压美元/韩元,关注200日移动均线

0213GMT---美元兑韩元触及一个月低点附近,因一些境外基金出脱多仓来止损,且造船商在内的韩国出口商卖出美元.

外资净买入韩股624亿韩元(5,522万美元),料将连续第四个交易日买超韩股.KS11.

美元兑韩元下降0.3%至1,126.4,为4月4日以来最低.

该货币对或将进一步下滑,可能跌至200日移动均线切入位,该水准目前在1,124.2.

此移动均线被视为支撑线,美元兑韩元自9月以来收在该水准上方.(完)

--编译 王翔琼;审校 艾茂林

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