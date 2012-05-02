《外汇动态》美元/日圆自日高回落,受日本出口商抛售美元拖累

0211GMT---美元/日圆JPY=在EBS交易平台自日高80.27日圆回落,现持平于纽约尾盘水准,报80.12日圆,市场人士指因日本出口商卖出美元. 一名交易商称,发现日本出口商在东京定盘后抛售美元,并称这些出口商或将在公众假期开始前继续卖出一些美元. "由于日本市场将在周四和周五休市,这并不令人意外,"一日系大银行的交易员谈到日本出口商抛售美元时称.(完) --编译 许娜;审校 王兴亚