《外汇动态》瑞银集团仍然看空澳元,但因波动率偏低而避免过度悲观

0222GMT---上日澳洲央行降息幅度大于预期,瑞银集团分析师Gareth Berry在一份研究报告中称,瑞银仍然把通过看空卖权价差(put spread)做空澳元/美元AUD=D4作为交易建议,执行价分别为1.03及1.00美元.

看空卖权价差的策略是同时买卖两项执行价不同的卖权.

"不过我们避免过于悲观.外汇波动受抑制,因此该货币经波动调整的利差交易暂时仍有吸引力,"Berry称,并表示澳洲AAA级别主权评级和利用商品货币将外汇储备多元化可能支撑澳元.

"中国今年稍后增长前景可能好转,意味着年底时仍有可能向1.05美元反弹,"他称.

一个风险是不能指望汇率波动率永远处于低档,尤其是有鉴于欧元区主权债务风险挥之不去.

"一旦波动率再次上升,该币种将再次全面面临风险,"Berry称.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张明钧

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