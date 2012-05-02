《外汇动态》瑞银集团仍然看空澳元,但因波动率偏低而避免过度悲观

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
0222GMT---上日澳洲央行降息幅度大于预期,瑞银集团分析师Gareth Berry在一份研究报告中称,瑞银仍然把通过看空卖权价差(put spread)做空澳元/美元AUD=D4作为交易建议,执行价分别为1.03及1.00美元.
看空卖权价差的策略是同时买卖两项执行价不同的卖权.
"不过我们避免过于悲观.外汇波动受抑制,因此该货币经波动调整的利差交易暂时仍有吸引力,"Berry称,并表示澳洲AAA级别主权评级和利用商品货币将外汇储备多元化可能支撑澳元.
"中国今年稍后增长前景可能好转,意味着年底时仍有可能向1.05美元反弹,"他称.
一个风险是不能指望汇率波动率永远处于低档,尤其是有鉴于欧元区主权债务风险挥之不去.
"一旦波动率再次上升,该币种将再次全面面临风险,"Berry称.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张明钧
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--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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