南苏丹批评中国在处理南北苏丹冲突上太谨慎

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月1日电(记者 Yeganeh Torbati)---南苏丹首席谈判代表帕甘·阿姆(Pagan Amum)周二批评中国在解决南北苏丹危机方面未发挥更积极作用。
中国对苏丹和南苏丹均支持，因此需微妙平衡与两国关系。
南苏丹总统基尔(Salva Kiir)上周访华时，中国承诺向南苏丹提供80亿美元的发展基金。
国际能源署数据显示，中国是南苏丹石油的最大买家，中国去年从两国日均进口原油26万桶。
帕甘·阿姆在伦敦查塔姆研究所(Chatham House)演讲时表示，中国的平衡方式太过谨慎。
“坦白地说，中国并未成功。他们任命了一个特使，但这名特使来得很迟，而且非常谨慎。”
“我们希望看到中国发挥更积极的作用，他们的作用还不是很积极。中国或许亦（需要）令外交政策与其国际地位和在国外的巨额投资相匹配。”
“他们绝对需要更积极，尤其是在苏丹和南苏丹关系上，”他说道。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
====================================================================