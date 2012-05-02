《外汇动态》资金流入台股打压美元/台币至近八个月低点,未见央行干预

0244GMT--交易员称,资金流入台湾股市打压美元兑台币TWD=TP跌至近八个月低位,而且尚未发现台湾央行出手干预阻升台币.

在台北的交易商表示,他们亦未听闻交易员有接到台湾央行的电话.

美元兑台币最新下跌0.4%至29.121,盘中一度跌至29.080,为9月8日以来的最低位.

尽管未发现央行干预的迹象,但银行间人士仍对台湾央行可能买入美元持续抱有戒心,而且美元兑台币已处在技术超卖区域,所以他们选择获利了结,特别是在29.100附近的水准.

美元兑台币14日相对强弱指标(RSI)跌至15.7,为去年2月10日以来最低,而且还远低于30这道门槛,深入超卖区域.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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