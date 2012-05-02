《外汇动态》资金流入台股打压美元/台币至近八个月低点,未见央行干预

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
0244GMT--交易员称,资金流入台湾股市打压美元兑台币TWD=TP跌至近八个月低位,而且尚未发现台湾央行出手干预阻升台币.
在台北的交易商表示,他们亦未听闻交易员有接到台湾央行的电话.
美元兑台币最新下跌0.4%至29.121,盘中一度跌至29.080,为9月8日以来的最低位.
尽管未发现央行干预的迹象,但银行间人士仍对台湾央行可能买入美元持续抱有戒心,而且美元兑台币已处在技术超卖区域,所以他们选择获利了结,特别是在29.100附近的水准.
美元兑台币14日相对强弱指标(RSI)跌至15.7,为去年2月10日以来最低,而且还远低于30这道门槛,深入超卖区域.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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