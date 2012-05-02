全球约15%的人相信世界末日--调查

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约5月1日电---调查显示，全球近15%的人认为有生之年地球会毁灭，10%的人认为玛雅历法意味着2012年是世界末日。
长约5,125年的玛雅历法在2012年12月21日结束，引发世界末日的猜测。
“有人认为上帝将毁灭地球，有人认为是自然灾害，也有人认为是政治事件，总之七分之一的人认为地球将毁灭。”益普索全球公共事务研究经理Keren Gottfried说道。
“也可能是因为媒体关注对玛雅预言的一种解读，后者认为2012年地球将毁灭。”Gottfried表示，并称一些玛雅学者对这种解读提出质疑。
调查覆盖超过20个国家的16,262位受访者。只有6%的法国人认为有生之年将面临世界末日，在比利时和英国，该比例分别为7%和8%；在土耳其和美国，22%的人持此看法，在南非和阿根廷的比例略低。
全球约10%的人表示受到2012年世界末日即将到来的恐惧和担忧困扰。俄罗斯和波兰受此困扰的比例最高，而英国的比例最低。
Gottfried指出，受教育程度或家庭收入相对较低的人以及35岁以下的人更倾向于相信有生之年或2012年将面临世界末日，或对该前景怀有恐惧。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
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