〔澳新汇市〕澳元和新西兰元摆脱低位,因受中美制造业数据提振

路透惠灵顿/悉尼5月2日电---澳元和新西兰元周三脱离低位,受助于中国和美国制造业数据改善以及美国股市上扬.

澳元/美元AUD=D4最新报1.0341美元,保持在1.0300美元上方.澳洲周二时曾下挫1%至1.0304美元的低点,之前澳洲央行宣布指标利率下调50个基点至3.75%.澳元/美元纽约尾盘报1.0327美元.