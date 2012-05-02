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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 11:15 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜下跌,中国交易员因担心当前价格过高而抛售

路透新加坡5月2日电---伦敦期铜周三下跌,因中国交易员担心需求前景黯淡,当前价格过高,故在长假结束后抛售期铜.

汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)数据显示,4月中国制造业连续第六个月呈现萎缩,亦打压人气.调查显示,中国大型国有企业和小型私营企业之间的差异依然存在.[ID:nSB1520442]

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