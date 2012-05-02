〔中国数据〕4月汇丰制造业PMI反弹但低于50,冀政策放松扶持小企业(更新版)

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* 4月汇丰中国制造业PMI终值反弹,且略优于初值

* 脱离上月触及的近三年来次低水平

* 经济增速放缓趋于稳定,二季度有望企稳回升

* 呼唤更多政策放松,支持中小企业

路透北京5月2日电---和昨日发布的官方数据一致,汇丰4月中国制造业PMI终值亦自上月所及低点反弹,且优于初值,确认中国经济增速放缓态势趋于稳定,二季度有望企稳回升.

但该指数已经连续六个月挣扎在荣枯分水岭下方,凸显中小制造业者在需求不振和成本上升等多重压力下,成长动能仍显匮乏,要求政府祭出更多扶持政策.

"4月份汇丰中国制造业采购经理人指数的终值略好于初值,这表明经济增速放缓的态势趋于稳定,"汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示.

他认为,一季度同比8.1%的GDP增长很可能是这轮经济周期的底部.随着前期实施的宽松措施开始起效,并且在未来通胀继续回落背景下,进一步的宽松政策可期.因此,预计经济增长在二季度企稳回升,并在下半年温和复苏至同比8.5%以上.

Markit提供的新闻稿显示,4月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值49.3,较初值高出0.2,并成功脱离上月触及的近三年来次低水平48.3;而昨日发布的中国4月官方制造业PMI则连续第五个月回升,至53.3创一年新高.

汇丰数据显示,当月制造业产出和新订单分项指数虽然仍在50下方的萎缩区域,但降幅轻微,和3月相比已有明显缓和,且新订单分项创下六个月最高水平.

4月新出口订单分项指数亦升至50上方,此前连续两个月处在萎缩区域;投入价格指数略有下降,但产出价格指数有所回升.

投行摩根大通发布报告称,预计二季度中国经济将逐步恢复,但由于产出和需求增长依然脆弱,预计未来数月会有进一步放松政策出台,这将扶助经济在下半年更强势反弹,预计全年增速在8.2%.

汇丰PMI发布后,金融市场整体反应偏冷淡.中国股市沪综指.SSEC微幅扩大涨势,北京时间11:04,最新上升1.02%至2,420点;人民币兑美元CNY=CFXS小涨至6.3018元人民币;对中国数据反应敏感的澳元AUD=D4及新西兰元NZD=D4兑美元则反弹并脱离低位.

欲浏览中国4月官方和汇丰制造业PMI图表,请点选链接: (r.reuters.com/mab97s)

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中国一季度GDP录得近三年最低增速.最新路透调查显示,未来中国经济将逐季回升,二季度增速将从今年首季的8.1%小幅反弹至8.3%.政策方面,受访者预计年内中国央行料继续持稳利率不变,但会逐季下调存准率50基点,届年末将降至19%.调查结果详情,请点击CNPOLL1

**呼唤政策放松支持小企业**

汇丰调查中,受访厂商提到产量下降乃新接业务量减少所致,且市况普遍欠佳亦是一个原因.

而厂商因生产需求下降而压缩用工,以及员工退休和辞职等因素,导致4月制造业就业分项指数创下37个月新低.

摩根大通报告称,尽管最新数据传递出的经济改善信号令人鼓舞,但小企业景气状况却值得关注,小企业生存环境仍充满挑战.

东北证券策略分析师杜长春指出,汇丰更多的反映中小企业景气状况,该指数的回升与就业指数的回落表明当前企业经营仍然面临诸多压力.虽然资金成本方面一定程度上有所缓解,但劳动力成本以及需求的有限恢复都限制了企业的生产.

与官方PMI相对应,汇丰中国制造业采购经理人指数被誉为"民间PMI",更多反映了中小企业的景气状况.4月已经是连续第五个月官方与民间制造业PMI背道而驰,显示出国有大型企业与中小企业在持续宏观调控下经营状况"冰火两重天".

从中国物流与采购联合会和国家统计局联合发布的新闻稿亦可看出,大中型企业无疑是拉高官方制造业PMI的主要力量,它们无论是从整体表现,抑或新订单和新出口订单分项看,4月都处在50以上的扩张区域;而小型企业的这三个指标皆在50下方.

"未来提升制造业的市场需求,政府投资拉动仍不容缺位,包括高铁、公路等基础建设的有序恢复,以及节能环保等新兴领域的投入,"杜长春说.

PMI是一个建基于五个单项指标的综合指数,高于50为扩张,低于50为萎缩.各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)