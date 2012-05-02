更正:〔日本股市〕早盘持稳,美国制造业数据优于预期扶助大盘反弹

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
(更正:内文第三段..."出口商扳回周二的大部分跌幅",因译文有误,应更正为"出口商自周二大跌走势回升")
路透东京5月2日电---日本股市日经指数周三持稳,之前美国制造业数据优于预期,减轻了市场对该国经济成长放缓的担忧.日经指数上日曾大跌.
美国供应管理协会(ISM)周二公布,4月制造业指数录得10个月来最佳表现,打消了有关美国联邦储备理事会(美联储, FED)可能推出新一轮公债购买计划以提振经济成长的猜测.美元兑日圆也自两个半月低位反弹.
出口商自周二大跌走势回升,由此抵住权重股Fast Retailing(9983.T)下挫1.1%的影响.后者将在日内稍晚公布月度销售数据.
日经指数.N225早市收盘持稳于9,351.46点.周二时该指数创两个半月最低收位.
东证股价指数.TOPX涨0.2%,报790.65点.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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