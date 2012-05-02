更正:〔日本股市〕早盘持稳,美国制造业数据优于预期扶助大盘反弹

(更正:内文第三段..."出口商扳回周二的大部分跌幅",因译文有误,应更正为"出口商自周二大跌走势回升")

路透东京5月2日电---日本股市日经指数周三持稳,之前美国制造业数据优于预期,减轻了市场对该国经济成长放缓的担忧.日经指数上日曾大跌.

美国供应管理协会(ISM)周二公布,4月制造业指数录得10个月来最佳表现,打消了有关美国联邦储备理事会(美联储, FED)可能推出新一轮公债购买计划以提振经济成长的猜测.美元兑日圆也自两个半月低位反弹.

出口商自周二大跌走势回升,由此抵住权重股Fast Retailing(9983.T)下挫1.1%的影响.后者将在日内稍晚公布月度销售数据.

日经指数.N225早市收盘持稳于9,351.46点.周二时该指数创两个半月最低收位.

东证股价指数.TOPX涨0.2%,报790.65点.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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