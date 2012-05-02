〔中国基金〕华夏基金证实明星基金经理王亚伟已向公司提出辞职

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透上海5月2日电---被誉为中国"最牛基金经理"的王亚伟将离职华夏基金管理公司.该基金公司相关人士周三证实,王亚伟已提出辞职申请,但全部离职手续还未办完.
"王亚伟已提出辞职申请,正在走程序,"华夏基金公司人士对路透表示,王亚伟作为公司副总经理和基金经理,其去职需要办理一些手续,也需向监管部门报备.
不过该华夏基金人士称,目前尚不知王亚伟的离职理由及未来去向.
王亚伟已在华夏基金任职14年,真正成名是在2005年底接手华夏大盘精选混合基金的基金经理后,2006年当年华夏大盘基金以154%的收益名列全部基金的第12位,2007年更以226%的净值增长名列基金业首位;2008年以跌幅较少名列第二位,2009年再度名列第一.
华夏基金网站显示,王亚伟除担任华夏大盘基金的基金经理外,还担任华夏策略精选灵活配置基金经理.他在华夏大盘精选的基金经理任期内(截止4月底),该基金的累计回报达11.75倍.
华夏基金公司为中国最大券商中信证券(600030.SS)(6030.HK)的控股子公司,是国内最大的基金管理公司,管理资产规模近2,000亿元人民币.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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