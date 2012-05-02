〔中国基金〕华夏基金证实明星基金经理王亚伟已向公司提出辞职

路透上海5月2日电---被誉为中国"最牛基金经理"的王亚伟将离职华夏基金管理公司.该基金公司相关人士周三证实,王亚伟已提出辞职申请,但全部离职手续还未办完.

"王亚伟已提出辞职申请,正在走程序,"华夏基金公司人士对路透表示,王亚伟作为公司副总经理和基金经理,其去职需要办理一些手续,也需向监管部门报备.

不过该华夏基金人士称,目前尚不知王亚伟的离职理由及未来去向.

王亚伟已在华夏基金任职14年,真正成名是在2005年底接手华夏大盘精选混合基金的基金经理后,2006年当年华夏大盘基金以154%的收益名列全部基金的第12位,2007年更以226%的净值增长名列基金业首位;2008年以跌幅较少名列第二位,2009年再度名列第一.

华夏基金网站显示,王亚伟除担任华夏大盘基金的基金经理外,还担任华夏策略精选灵活配置基金经理.他在华夏大盘精选的基金经理任期内(截止4月底),该基金的累计回报达11.75倍.

华夏基金公司为中国最大券商中信证券(600030.SS)(6030.HK)的控股子公司,是国内最大的基金管理公司,管理资产规模近2,000亿元人民币.(完)