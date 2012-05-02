〔中国货币市场〕回购利率早盘窄幅波动,5日缴准压力尚存机构出钱谨慎

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透上海5月2日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘主要品种变化不大.但业内人士指出,拆借资金稍显紧张,主要源于本月5日补缴存款准备金的压力尚存,各家机构出借资金稍显谨慎.
交易员指出,4月末机构积极揽存,存款增量较大,因此预计5日补缴准备金的数量不小,但是并不会对整体资金面造成压力.
"预计5月份整体资金面都不会太紧张,央行刺激经济增长的压力还是挺大,并且现在它也有多种方法来调节流动性了."上海一券商交易员称.
业内人士周三透露,中国央行公开市场一级交易商今日未申报任何需求.他们预计,本周央行公开市场操作可能全部暂停.[ID:nSB1522008]
根据路透统计显示,5月公开市场央票到期920亿元人民币,正回购到期1,440亿元,合计2,360亿元,较4月减少逾四成.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8473 2.8035 4.38 3,391.36
七天CN7DRP=CFXS 3.8057 3.7772 2.85 511.36
14天CN14DRP=CFXS 3.9174 3.9239 -0.65 34.03
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8548 2.8066 4.82 1,267.00
七天CHICNY7D=CFXS 3.8170 3.8279 -1.09 172.16
==============================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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