更正:〔东京汇市〕美元兑日圆反弹,美国制造业数据录得10个月最佳表现

(更正:小标上面倒数第二段关于技术走势分析的翻译有误,改为"先前跌破这个周线图一目均衡云区顶部位置就是一个假警报")

* 美国ISM数据显示制造业10个月以来最强劲增长

* 美元/日圆回到80日圆上方,脱离两个半月低位

* 美元/日圆在技术图表上处于十字路口,关注周五的美国就业数据

* 欧元关注欧洲央行和周末的选举

路透东京5月2日电---美元兑日圆周三从两个半月低位反弹,此前美国制造业数据乐观,缓解对经济放缓的担忧.不过在美国就业数据等重要事件出炉前,涨势受限.

美国供应管理协会(ISM)报告显示,美国4月制造业活动成长意外录得10个月来最高水准,打击最近对美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松的预期.此前美国一系列数据令人失望.

"在强于预期的ISM制造业数据出炉后,下一个将公布的就业数据将比以往更为重要.若就业数据强劲,则可巩固至少美国经济在强劲复苏的预期,"东海东京证券首席经济分析师齐藤满指出.

美国非农就业数据定于周五公布,分析师预料4月新增就业岗位约17万个.3月增加就业岗位12万个,令市场感到失望.

"如果就业数据引发冒险情绪,应会导致日圆下跌和公债收益率(殖利率)上升.本周有可能引发这样的趋势,"他并称.

美元兑日圆JPY=EBS反弹至80日圆上方,最新报80.110,迫使空头回补美元.周二曾触及79.640的低位.

"市场对ISM数据直接做出了反映.但由于非农就业报告公布在即,不能预期美元会持续上涨,"三菱东京日联银行的高级汇率策略师Sumino Kamei表示.

技术分析师称,如果非农就业数据帮助美元本周收在80.42日圆上方,先前跌破这个周线图一目均衡云区顶部位置就是一个假警报,美元有望进一步弹升.

另一方面,如果美元兑日圆跌穿79.55-60区域,即为去年10月31日日本实施买美元的干预行动后所及高位以及100日移动均线切入位,则可能强化美元空头气氛.

**受到撙节措施的冲击**

美元指数.DXY也脱离周二所及的两个月低点,最新报78.883,几近持平.

欧元EUR=EBS略回落至1.3211美元,从海外市场触及的一个月高位1.3284滑落.

欧元在四个交易日中陷在约1.3235/45美元,交易商称有传言说有央行在市场两端限制汇价走势.

欧元的命运除受周五的美国就业报告影响之外,主要取决于周四的欧洲央行(ECB)会议和周末的希腊和法国大选.

虽然预计欧洲央行会作出重大政策改变的市场人士不多,但部分则认为,西班牙等受撙节计划冲击的国家正滑入衰退,欧洲央行总裁德拉吉将发表温和的言论.

周日的两大选举令很多市场人士持观望态度,一个是法国总统大选,另一个是希腊议会选举.

法国社会党领袖奥朗德在总统大选第一轮投票中领先,其已承诺如若当选,将把欧洲相关议题转向促进经济增长.这致使一些市场人士担心,德法两国可能出现紧张局面.

但其他人士则淡化了这样的疑虑,指出德国对撙节的关注看来也有些松绑了.

较难预测的可能是希腊的选举,相较于较小的反纾困政党,一般认为两个倾向纾困的主要政党只有些微的领先优势.

市场人士称,两个亲纾困的政党若无法赢得多数席次,可能会带来许多麻烦,并且打击欧元.

澳元维持大幅跌势,澳洲央行周二意外大幅降息50个基点.

澳元对汇丰略为上修中国PMI数据反应有限,澳元兑美元AUD=D4最新报1.0336,周二挫跌近1%,创下六周来最大单日跌幅.

纽约 当日 今年来 2011年

0345GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3226 1.3236 -0.08 +2.17 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.16 80.07 +0.11 +4.19 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 106.01 105.96 +0.05 +6.47 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9084 0.9075 +0.10 -3.11 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6228 1.6218 +0.06 +4.46 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9853 0.9858 -0.05 -3.34 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0345 1.0332 +0.13 +1.17 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8146 0.8147 -0.01 +4.65 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.950 82.710 +0.29 +5.48 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.310 65.220 +0.14 +9.16 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 130.08 129.82 +0.20 +8.83 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2698 1.2673 +0.20 -3.26 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王丽鑫/肖群英/兰秀娟/李婷仪/王翔琼/王冠中;审校 张涛/程琳/高琦/田建华/李爽/龚芳

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