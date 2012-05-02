《投行看数据》中国经济料将逐步趋稳,可能二季度触底--巴克莱

路透北京5月2日电---中国4月官方制造业PMI连续第五个月回升并创一年新高.投资银行巴克莱资本最新报告指出,该数据今年的季节性反弹力度远不如以往,暗示经济成长动能依然疲弱;预计伴随着政策放松,经济增速放缓将在二季度企稳并触底.

该投行仍然维持中国今年不降息的判断,不过预计年内将有两次调低存准的动作,最近一次或在五月.

"总体而言,4月PMI支持我们对于中国工业活动近期复苏步伐的谨慎态度,以及对今年中国GDP增长给出低于市场水平的8.1%预期."

中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI续升至一年新高53.3;而以小企业为主要样本的汇丰4月中国制造业PMI终值亦自上月所及低点反弹,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.[CN-ECI|MCE-PMI-CLN]

巴克莱报告称,期待中国的多重宽松政策和经济微调措施逐步生效,这包括放松信贷、对首套房购买者实施优惠政策、以及为支持基建和保障房项目所采取的扩张性财政政策.

不过,鉴于相对强劲的劳动力市场及二季度通胀回升的可能性,预计留给中国监管层实施大规模刺激举措的空间和必要性都将有限.同时应该注意到,中国增长放缓是政府主动调控的结果,目的是要促进经济结构转型和再平衡.

中国一季度GDP录得近三年最低增速.最新路透调查显示,未来中国经济将逐季回升,二季度增速将从今年首季的8.1%小幅反弹至8.3%.政策方面,受访者预计年内中国央行料继续持稳利率不变,但会逐季下调存准率50基点,届年末将降至19%.(调查结果详情,请点击CNPOLL1)(完)