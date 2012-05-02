〔日本金融〕穆迪警告日本不提高消费税的潜在后果

路透马尼拉5月2日电---穆迪投资服务公司(Moody's)高级副总裁Tom Byrne周三表示,若日本不推行消费税上调措施,恐造成日本公债市场的引爆点提前到来,并促使投资者要求更高溢价.

Byrne在马尼拉召开的亚洲开发银行会议期间告诉记者,日本将5%的消费税率提高一倍的计划"非常重要",穆迪正关注该计划的最终命运.

穆迪对日本债信评级为Aa3,展望为稳定,但警告若消费税上调计划进一步拖延,将重新评估评级.(完)