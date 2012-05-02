〔中国货币市场〕回购利率早盘窄幅波动,5日缴准压力尚存机构出钱谨慎(更新版)

路透上海5月2日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘主要品种变化不大.但业内人士指出,拆借资金稍显紧张,主要源于本月5日补缴存款准备金的压力尚存,各家机构出借资金稍显谨慎.

交易员指出,4月末机构积极揽存,存款增量较大,因此预计5日补缴准备金的数量不小,但是并不会对整体资金面造成压力.

"预计5月份整体资金面都不会太紧张,央行刺激经济增长的压力还是挺大,并且现在它也有多种方法来调节流动性了."上海一券商交易员称.