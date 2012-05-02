版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 12:45 BJT

〔标题新闻〕韩国起亚汽车<000270.KS>4月汽车销量较上年同期上升13%至232,520辆

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8G18R7]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐