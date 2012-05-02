〔亚洲金融〕中国、日本及韩国讨论在投资彼此公债市场方面加强合作

路透马尼拉5月2日电--韩国企划财政部官员崔钟球周三表示,中国、日本及韩国财经官员正讨论在投资彼此公债市场方面加强合作,以协助降低市场波动.

在崔钟球对路透发表上述评论前,他与来自中国和日本的官员进行会面,而之后东南亚国协(东盟)加上日本、南韩及中国将在马尼拉进行讨论.(完)