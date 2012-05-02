美特工召妓丑闻与恐怖组织或贩毒集团无关--报告

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月1日电---《华盛顿邮报》周二报导称，卷入哥伦比亚召妓丑闻的美国特勤局特工向涉案12名女性中的10人付费，这些女性经调查与恐怖组织或贩毒集团并无关联。
报导称，特勤局官员周二晚向调查这起丑闻的国会委员会提交了长达24页的书面报告。这起特工召妓丑闻，是在总统奥巴马抵达哥伦比亚卡塔赫纳出席美洲峰会的前晚发生的。
《华盛顿邮报》称，阅读了此项书面报告的国会官员称，特勤局认为该文件涉及“执法敏感性”，要求委员会不要公诸于众。
报导称，特勤局调查人员约谈了12名女性中的10人，还打算约谈其余女性。这些女性年龄介于20-39岁。
至少有三个国会委员会在调查这起丑闻。
自召妓丑闻曝光以来，已有八名特工离开特勤局，一人被吊销安全许可，另有三人被证明清白。
此外，美国军方周二称，负责调查此事的一名军官已经完成证据搜集，正撰写建议报告。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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