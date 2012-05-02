《中国2012年国债发行中标明细表》--5月2日

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/11 1 2.78% 2.82% 280 1.69 ===================================================================== 二期 2/8 1 2.87% 2.80% 280 1.34 ===================================================================== 三期 2/15 5 3.14% 3.11% 280 1.59 ===================================================================== 四期 2/22 10 3.51% 3.52% 280 2.02 续发 3/21 3.5337% 3.55% 280 1.91 (中标收益率） 续发 4/18 3.4991% 3.52% 326.1 1.81 (中标收益率) ===================================================================== 五期 3/7 7 3.41% 3.46% 280 2.14 续发 4/11 3.3915% 3.42% 327 1.95 (中标收益率) ===================================================================== 六期 4/20 20 4.03% 4.05% 280 1.76 ===================================================================== *七期 4/25 3 2.91% 2.88% 300 1.45 ===================================================================== 合计 2,913.1(完) 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/13 273 2.8703% 150 1.77 =============================================================== 合计 150 (完) 注:1.发行规模和认购额单位均为亿元人民币. 2.2011年国债发行中标明细表请点选[ID:nSB1325800]. --整理 刘昕; 审校 曹巍浩
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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