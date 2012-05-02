〔中国房地产〕4月百城住宅均价同比首降0.71%,环比续跌--中指院

* 4月百城住宅均价同比首降

* 环比连续第八个月出现下跌

* 京沪等十大城市住宅价格连续第四个月同比下跌

路透北京5月2日电---中国指数研究院周三公布,4月全国100个城市住宅均价同比下跌0.71%,为2011年6月该数据开始统计以来的首次下跌.

报告并显示,4月全国100个城市住宅均价环比下跌0.34%,为连续第八个月出现下跌;北京、上海等十大城市住宅均价环比下跌0.41%,同比下跌2.6%,为连续第四个月同比下跌,跌幅进一步扩大.

"尽管今年春节以来各城市住宅成交量有所回升,但在第二季度,企业资金压力和市场库存水平仍在高位,开发企业将普遍加大推盘力度,因此房价仍呈现稳中有降的运行态势."报告分析称.

在100个城市中,4月住宅价格环比上涨的29个城市中,涨幅居前十位的城市依次是:哈尔滨、淄博、宿迁、绵阳、厦门、唐山、扬州、保定、金华、西宁.

住宅价格环比下跌的71个城市中,跌幅居前十位的城市依次是:宝鸡、株洲、柳州、湘潭、东营、营口、汕头、湖州、惠州、秦皇岛.

在北京等十大城市中,4月重庆、成都住宅价格分别环比上涨0.33%、0.03%;其余8个城市下跌,其中深圳下跌0.82%,跌幅最大,广州、上海等六个城市跌幅介于0.2%-0.8%之间,南京微跌0.09%,跌幅在十大城市中最低.

同比来看,房价下跌的城市有9个,较上月增加2个.其中成都、天津跌幅超过5%;重庆、南京、杭州、北京、上海跌幅介于1%-5%之间;广州、武汉跌幅在1%以内.深圳同比上涨0.22%,是十大城市中唯一同比上涨的城市.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制,并出现下行迹象.国家统计局此前公布,3月70个大中城市新建商品住宅销价同比下降的城市增至38个,为自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来,下降城市个数最多的月份.[ID:nSB1495330](完)