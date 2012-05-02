版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 13:15 BJT

〔标题新闻〕汇丰Markit印度4月制造业PMI自前月的54.7升至54.9,受接单增加所提振

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS7E8CR00B]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐