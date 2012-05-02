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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 13:19 BJT

《外汇动态》美元兑日圆微涨,受穆迪警告和日本进口商买需提振

0503GMT---美元兑日圆微涨,此前穆迪投资服务公司(Moody's)高级副总裁Tom Byrne周三表示,若日本不推行消费税上调措施,恐造成日本公债市场的引爆点提前到来,并促使投资者要求更高溢价.[ID:nSB1522360] 交易商称,美元还受到日本进口商需求的提振. 美元兑日圆JPY=较纽约尾盘上涨0.4%,至80.38日圆,穆迪发表警告前约报80.20日圆.(完) --编译 许娜;审校 艾茂林

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