《中国基金发行日程表》--5月2日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *中邮战略新兴 中邮创业 兴业银行 农业银行、首创证券等 5/10-6/8 产业股票基金 *中证短融50 华宝兴业 中国银行 农业银行、国泰君安等 5/7-6/8 指数债券基金 *中海保本 中海基金 工商银行 农业银行、国联证券等 5/7-6/1 (首次募集上限拟不超过30亿元人民币) 混合基金 *鹏华金刚保本 鹏华基金 农业银行 建设银行、国信证券等 5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元人民币) 混合基金 *上证180等权重 景顺长城 中国银行 长城证券、银河证券等 5/2-6/6 指数投资基金(ETF) *上证180等权重 景顺长城 中国银行 农业银行、民生银行等 5/2-6/6 ETF联接基金 *标普全球高端 易方达基金 境内:中国银行 建设银行、广发证券等 5/2-5/31 (外汇额度20亿元人民币) 消费品指数增强基金 境外:中银香港 *华商主题精选 华商基金 建设银行 农业银行、华龙证券等 5/2-5/29 股票基金 *汇添富理财30天 汇添富基金 工商银行 农业银行、爱建证券等 5/2-5/8 债券基金 *华安月月鑫 华安基金 建设银行 中国银行、国泰君安等 5/2-5/7 短期理财债券基金 *建信转债增强 建信基金 民生银行 建设银行、国泰君安等 4/27-5/25 债券基金 金鹰中证500指数 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 4/23-5/29 分级基金 华泰柏瑞沪深300 华泰柏瑞 工商银行 交通银行、华泰证券等 4/23-5/25 ETF联接基金 平安大华策略 平安大华 中国银行 农业银行、申银万国等 4/23-5/25 先锋混合基金 中证内地低碳 海富通 建设银行 中国银行、海通证券等 4/23-5/22 经济主题指数基金 诺安汇鑫保本 诺安基金 中国银行 农业银行、爱建证券等 4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元人民币) 混合基金 金鹰核心资源 金鹰基金 工商银行 建设银行、广州证券等 4/18-5/18 股票基金 富兰克林国海 国海富兰克林 中国银行 农业银行、国海证券等 4/16-5/18 研究精选股票基金 交银施罗德全球 交银施罗德 境内:建设银行 交通银行、海通证券等 4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元人民币) 自然资源基金(QDII) 境外:摩根大通 南方金利定期 南方基金 工商银行 农业银行、申银万国等 4/11-5/11 开放债券基金 中银沪深300 中银基金 招商银行 中信银行、中信证券等 4/9-5/11 等权重指数基金(LOF) 浦银安盛中证锐联 浦银安盛 邮储银行 招商银行、申银万国等 4/5-5/9 基本面400指数基金 泰达宏利逆向 泰达宏利 建设银行 交通银行、光大证券等 4/9-5/8 策略股票基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 周晓峰; 审校 曾祥进