〔日本金融〕若上调消费税计划受挫,最终恐面临苦果--穆迪(更新版)

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路透马尼拉5月2日电---穆迪投资服务公司(Moody's)高级副总裁Tom Byrne周三表示,若日本不推行消费税上调措施,恐造成日本公债市场的引爆点提前到来,并促使投资者要求更高溢价.这增添了日本进行税改的压力.

Byrne指出,上调消费税确实会使日本经济成长更加疲弱,但日本需"咬紧牙关",着手修复因福利成本膨胀而受创的公共财政.

"如果不上调消费税,就不得不发行更多日债,这将使得引爆点更早到来,市场将要求更高的风险溢价,"Byrne在马尼拉召开的亚洲开发银行会议期间告诉记者.

"我们倾向认为存在事态急剧变化的临界点."

面对滚雪球般的债务,日本首相野田佳彦正努力维系党派团结,致力推动2015年前将消费税率从5%上调一倍的富争议计划,但控制参议院的反对党派拒绝就此合作.

穆迪对日本债信评级为Aa3,展望为稳定,但警告若消费税上调计划进一步拖延,将重新评估评级.

日本政府借款额高于税收额,其债务负担已累积到相当于日本两年的经济产出,为世界最高债务占国内生产总值(GDP)比率.

与债务沉重的欧洲国家不同,大多数日本公债由本国投资者持有.(完)