〔中国债市〕人民币利率互换震荡向上,海外走势对国内市场形成牵引

路透上海5月2日电---中国人民币利率互换(IRS)周三震荡向上.海外走势对国内市场形成牵引,而美国及国内股市表现强劲,亦提振风险偏好情绪,助推报价上移.

北京一银行交易员表示,4月官方及汇丰PMI指数均呈现升势,但实体经济依然较弱,且汇丰PMI指数尚在荣枯分水岭之下.IRS长端品种有向上迹象,但投资者继续保持谨慎.

"offshore有一波上扬,带动onshore,...还有股市涨得厉害,现在股市的情况对IRS影响还蛮大的,"他认为.

美国股市周二收高,道指收在逾四年的最高水平,标普500指数则距2008年5月触及的高位仅差约16点;

中国股市沪综指.SSEC今日亦放量收升1.8%,至逾一个半月新高.[.NCN][ID:nSB1522476]

对于4月新增信贷环比大幅下降的预期,上述交易员指出,主要是当月存款流失严重,且信贷有效需求不足.为刺激信贷增长,央行有必要保持流动性适当宽松.不过,当前资金面并不紧张,调降存款准备金率的必要性不是太大,"除非银行间市场很紧张,否则不会轻易调整."

中国证券报周三援引市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元左右,环比回落近30%,信贷增速回落折射出信贷需求不足.[ID:nSB1521882]

汇丰(HSBC)稍早公布,4月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值回升至49.3,优于此前发布的初值49.1.4月官方PMI亦连续第五个月回升至53.3,创一年新高.[ID:nSB1520442][ID:nSB1520328]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.3983/3.5000 3.2221/3.3157 3.2729/3.3629 3.3843/3.4800 3.3940/3.6640

周六 3.4025/3.5050 3.1990/3.2880 3.2520/3.3440 3.3760/3.4700 3.3800/3.6720

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变动 -0.0042/-0.0050 +0.0231/+0.0277 +0.0209/+0.0189 +0.0083/+0.0100 +0.0140/-0.0080

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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