〔欧股业绩〕瑞银第一季净利缩水过半,受累于自身债务相关费用(更新版)

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
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路透苏黎世5月2日电---瑞银集团UBSN.VX称第一季利润缩水超过五成,受到11.6亿瑞郎(约合12.8亿美元)的自身债务相关费用冲击.
瑞银集团对第二季持审慎看法,称欧元区债务危机、欧洲银行业隐忧、以及美国赤字等经济忧虑令富裕客户不安,或带来负面影响.
"这些重要问题上不取得进展,在普遍市场环境中就不大可能有进一步改善,并可能继续阻碍营收增长、净息差、以及新资金净流入,"瑞银在一份声明中称.
不过该行对旗舰私人银行部门继续吸引新资金表示有信心,这是衡量未来营收的重要指标.
瑞银称其正争取实现2013年底前节省成本20亿瑞郎的目标.该行11月宣布将缩减投行业务,专注旗舰私人银行.
该行该季削减风险加权资产约300亿瑞郎,超前完成今年的削减目标.
公司净利降至8.27亿瑞郎,上年同期为18.07亿瑞郎.路透调查分析师预期净利为11.1亿瑞郎.
上周,瑞士信贷CSGN.VX公布第一季勉力实现小额净利,远胜于分析师因该行债务损失提列15亿瑞郎而预估的大额亏损,得益于瑞信削减比预期更多的成本.[ID:nSB1509806](完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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