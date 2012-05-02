〔欧股业绩〕瑞银第一季净利缩水过半,受累于自身债务相关费用(更新版)

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路透苏黎世5月2日电---瑞银集团UBSN.VX称第一季利润缩水超过五成,受到11.6亿瑞郎(约合12.8亿美元)的自身债务相关费用冲击.

瑞银集团对第二季持审慎看法,称欧元区债务危机、欧洲银行业隐忧、以及美国赤字等经济忧虑令富裕客户不安,或带来负面影响.

"这些重要问题上不取得进展,在普遍市场环境中就不大可能有进一步改善,并可能继续阻碍营收增长、净息差、以及新资金净流入,"瑞银在一份声明中称.

不过该行对旗舰私人银行部门继续吸引新资金表示有信心,这是衡量未来营收的重要指标.

瑞银称其正争取实现2013年底前节省成本20亿瑞郎的目标.该行11月宣布将缩减投行业务,专注旗舰私人银行.

该行该季削减风险加权资产约300亿瑞郎,超前完成今年的削减目标.

公司净利降至8.27亿瑞郎,上年同期为18.07亿瑞郎.路透调查分析师预期净利为11.1亿瑞郎.

上周,瑞士信贷CSGN.VX公布第一季勉力实现小额净利,远胜于分析师因该行债务损失提列15亿瑞郎而预估的大额亏损,得益于瑞信削减比预期更多的成本.[ID:nSB1509806](完)