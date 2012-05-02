版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 14:20 BJT

〔韩国股市〕连续第四日收高,仅略低于2,000点的心理大关

路透首尔5月2日电---韩国股市周三连续第四个交易日收涨,仅略低于2,000点的心理大关.美国制造业数据好于预期,缓解对于美国经济成长放缓的担忧.

券商类股表现优异.韩国投资金融控股(071050.KS)暴涨8.7%,友利投资证券(005940.KS)大涨4.5%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收高0.86%至1,999.07点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 沈以文

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐