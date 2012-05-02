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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 14:20 BJT

〔日本股市〕收盘小涨,受日圆回落及好于预期的美国数据支撑

路透东京5月2日电---日本股市日经指数.N225周三收盘小涨0.3%,受日圆回落以及美国制造业数据好于预期的提振,不过日本假期和周末的欧洲大选之前,投资者持观望态度.

日经指数.N225升至9,380.25,东证股价指数.TOPX上扬0.4%至792.87.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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