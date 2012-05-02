〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走势迟滞,等待美国经济数据公布

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透惠灵顿/悉尼5月2日电---澳元和新西兰元周三走势迟滞,澳元在昨日下跌后呈整理走势;昨日澳洲央行意外大幅降息后,澳元录得六周最大单日跌幅.
市场交投低迷.在美国ADP民间就业岗位等一系列美国数据公布前,投资者持谨慎态度.部分投资者将此报告视为周五至关重要的美国非农就业数据的风向标.
澳元兑美元AUD=D4最新报1.0346美元,周二澳洲央行(RBA)下调利率50个基点至3.75%后,澳元曾下跌近1%至1.0304美元的低位.
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。