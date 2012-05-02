〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走势迟滞,等待美国经济数据公布

路透惠灵顿/悉尼5月2日电---澳元和新西兰元周三走势迟滞,澳元在昨日下跌后呈整理走势;昨日澳洲央行意外大幅降息后,澳元录得六周最大单日跌幅.

市场交投低迷.在美国ADP民间就业岗位等一系列美国数据公布前,投资者持谨慎态度.部分投资者将此报告视为周五至关重要的美国非农就业数据的风向标.