昂山素季出席缅甸议会

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
(本文由路透中文网编译提供)
路透缅甸内比都5月2日电---缅甸民主派领导人昂山素季周三出席议会，这也意味着缅甸新政治时代的开启。
现年66岁的昂山素季穿过国内外记者的包围进入位于内比都的议会。
在经历了议会誓词争议问题后， 昂山素季和国家民主联盟(NLD)的33名成员出席了议会。
路透记者问昂山素季今天是否是缅甸的重要一天，昂山素季回答道：“我认为只有时间才能给出答案。”
与执政党的誓词之争可能破坏昂山素季与缅甸总统吴登盛(Thein Sein)关系走向缓和。
昂山素季周一同意以最初誓词版本宣誓，即宣誓内容中包括要扞卫宪法。她称这部由军方指引起草的宪法不够民主，需要修改，以减少军方在缅甸的政治影响力。
昂山素季周二在仰光表示：“通过多年来的斗争，我们一直认为要灵活处理，因为这是我们不通过暴力实现我们目标的唯一方式。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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