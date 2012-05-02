《中国2012年已发行金融债一览表》--5月2日

路透上海5月2日电---以下为中国2012年政策性银行以及其他金融机构已发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 一期 1月 200 10 3.85% 二期 1月 200 7 3.83% 三期 1月 100 5 4.13%(一年定存基准浮息债,基本利差63个bp) 四期 2月 200 3 3.95%(一年定存基准浮息债,基本利差45个bp) 五期 2月 200 5 3.80% 六期 2月 200 10 4.27%(一年定存基准浮息债,基本利差77个bp) 七期 2月 200 7 3.94% 八期 2月 200 7 4.20%(一年定存基准浮息债,基本利差70个bp) 九期 2月 200 10 4.1017%(中标收益率) (2011年第20期10年期固息金融债增发债) 10期 2月 150 5 4.22%(一年定存基准浮息债,基本利差72个bp) 11期 3月 150 1 3.52% 12期 3月 260 3 3.99%(一年定存基准浮息债,基本利差49个bp) 13期 3月 200 10 4.21% 14期 3月 220 5 4.10% 15期 3月 240 3 3.83% 16期 4月 150 1 3.46% 17期 4月 200 5 4.11% 18期 4月 60 1 3.45% 19期 4月 60 3 3.93% 20期 4月 60 5 4.11% 21期 4月 60 7 4.32% 22期 4月 60 10 4.44% *23期 4月 200 5 4.28%(一年定存基准浮息债,基本利差78个bp) 总计 3,770 二、进出口银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 一期 2月 200 3 3.78% 二期 2月 200 5 3.87% 三期 3月 200 7 3.95% 四期 3月 200 5 3.83% 五期 4月 150 1 3.39% *六期 4月 200 10 4.18% 总计 1,150 三、农业发展银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 一期 2月 300 7 3.92% 二期 3月 300 5 3.87% 三期 3月 300 3 3.62% 四期 3月 200 7 3.93% 五期 3月 277.6 1 3.45% 六期 4月 250 5 3.89% 七期 4月 186.4 3 3.68% 总计 1,814 四、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) *瑞穗实业银行 固息金融债 4月 10 2 4.55% 吉林银行 固息次级债 4月 20 10 6.80% 第五年末附发行人选择权 光大银行 固息金融债 3月 200 5 4.20% ( 601818.SS ) 浮息金融债 3月 100 5 4.45% 基本利差95个bp,一年定存基准 杭州银行 固息金融债 3月 80 5 4.55% 小微企业贷款专项债 重庆银行 固息次级债 3月 8 10 6.80% 第五年末附发行人赎回权 沧州银行 固息次级债 3月 5 10 7.10% 第五年末设发行人赎回权 汉口银行 固息次级债 3月 19 10 6.80% 第五年末设发行人赎回权 招商银行 固息金融债 3月 65 5 4.15% 小微企业贷款专项债 ( 600036.SS ) 浮息金融债 3月 135 5 4.45% 基本利差95个bp,一年定存基准 浙江泰隆商行 混合资本债 3月 6.5 15 8.10% 第10年末附发行人赎回权 浦发银行 固息金融债 2月 300 5 4.20% 小微企业贷款专项债 ( 600000.SS ) 民生银行 固息金融债 2月 300 5 4.30% 小微企业贷款专项债 ( 600016.SS )( 1988.HK ) 张家口商行 固息次级债 1月 5 10 7.15% 第五年末设发行人赎回权 注:1、*代表新增 2、中国2011年已发行金融债一览表请点选[ID:nSB1318304](完) --整理 刘昕; 审校 曹巍浩