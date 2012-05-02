〔国际油市〕布兰特原油持稳在119美元上方,中美制造业数据予以支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透新加坡5月2日电---布兰特原油周三在每桶119美元上方持稳,中美两国正面制造业数据提升对两国石油需求增加的希望,支撑油市.
"经济数据支撑油价,但周五美国将公布就业报告,市场有些焦虑,因此我认为本周剩余时间不会有太大波动,"香港Mirae Asset Management能源研究部主管Gordon Kwan表示.
他补充称,油价将呈区间波动,布兰特原油本周将在115至120美元之间波动.
0608GMT,布兰特6月原油期货LCOc1下滑0.14美元报每桶119.52美元,周二结算价涨0.19美元至119.66,美元.美国6月原油期货CLc1跌0.30美元至105.84美元.(完)
--编译 李爽;审校 王洋
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。