版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 14:40 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳在119美元上方,中美制造业数据予以支撑

路透新加坡5月2日电---布兰特原油周三在每桶119美元上方持稳,中美两国正面制造业数据提升对两国石油需求增加的希望,支撑油市.

"经济数据支撑油价,但周五美国将公布就业报告,市场有些焦虑,因此我认为本周剩余时间不会有太大波动,"香港Mirae Asset Management能源研究部主管Gordon Kwan表示.

他补充称,油价将呈区间波动,布兰特原油本周将在115至120美元之间波动.

0608GMT,布兰特6月原油期货LCOc1下滑0.14美元报每桶119.52美元,周二结算价涨0.19美元至119.66,美元.美国6月原油期货CLc1跌0.30美元至105.84美元.(完)

--编译 李爽;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐