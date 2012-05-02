〔日本股市〕小幅收高,受日圆回落及好于预期的美国数据激励(更新版)

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路透东京5月2日电---周三日股日经指数小幅收高0.3%,受日圆走软支撑,此前美国公布优于预期的制造业数据.不过日本假期和周末的欧洲大选之前,投资者持观望态度.

美元兑日圆周三从两个半月低位反弹,此前美国制造业数据乐观,缓解对经济放缓的担忧.日经指数受此提振,从两个半月低点反弹.

Myojo资产管理公司的首席执行官Makoto Kikuchi称,"许多企业给出令人失望的本财年预估,日圆仍强劲,所以在下周前都不好说真正的支撑位到底在哪."