〔日本股市〕小幅收高,受日圆回落及好于预期的美国数据激励(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
(新增细节)
路透东京5月2日电---周三日股日经指数小幅收高0.3%,受日圆走软支撑,此前美国公布优于预期的制造业数据.不过日本假期和周末的欧洲大选之前,投资者持观望态度.
美元兑日圆周三从两个半月低位反弹,此前美国制造业数据乐观,缓解对经济放缓的担忧.日经指数受此提振,从两个半月低点反弹.
Myojo资产管理公司的首席执行官Makoto Kikuchi称,"许多企业给出令人失望的本财年预估,日圆仍强劲,所以在下周前都不好说真正的支撑位到底在哪."
日经指数收高29.3点报9,380.5点,收在13周移动均线9,521.19点之下.
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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