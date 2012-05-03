《交易视点》中国利率债将延续弱势调整,维持整体轻仓位操作--中信证券

路透上海5月3日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)利率市场投资策略报告认为，近期利率产品将延续弱势调整行情，建议维持整体利率产品轻仓位的操作。具有税收优势的配置型机构可适量参与3-5年左右金融债。

**经济稳步回升**

4月份PMI指数上升到53.3，连续5个月回升，经济延续企稳回升的态势。在PMI生产量上升的同时产成品库存指数有所下降，表明4月份总体需求较强。

我们预计4月份工业增加值环比折年率将达到15%左右，而同比增速也将进一步回升至12.5%左右。

此外，4月份PMI指数走高也预示着二季度GDP同比回升的概率增大，我们维持一季度GDP同比见底的判断。

**美国经济增长放缓**

美国一季度GDP环比折年率为2.2%。细项来看，个人消费支出对GDP的拉动率上升至2.04%，但个人可支配收入增长缓慢，个人消费支出的高增长不可持续。

另外，一季度私人非住宅投资对GDP的拉动率显着下滑，负拉动0.22%，私人和政府投资同时熄火将导致未来美国的投资增速持续放缓。

如果没有新一轮宽松政策的刺激，美国经济增长仅能维持在2%-3%的低增长区间，并存在下行风险。

**市场研判**

在经历了前期的调整后，我们预计近期利率产品将延续弱势调整行情。

首先，从经济基本面来看，我们倾向于认为未来一段时间内欧美主要经济体的基本面将不会有趋势性变化，而国内经济稳步回升可能带动风险偏好的上升，阻碍中长端利率产品收益率的下行空间。

其次，从资金面看，财政存款的增加以及公开市场到期资金量的减少将导致5月份的资金面进一步趋紧，我们预计央行会在5月份下调存款准备金率，但准备金率的下调仅仅缓解了流动性的紧张，资金面不会过度宽松，7天回购利率仍会处于3%-3.5%的合理区间。

因此准备金的下调不会对债市形成太大的利好。具体到现券策略上，我们仍建议维持整体利率产品轻仓位的操作。

具有税收优势的配置型机构可适量参与3-5年左右金融债，而10年期国开债收益率突破4.5%平台大幅上行的概率有限，短期内当收益率接近这一水平时，交易价值开始显现。

利率互换方面，在没有新冲击的情况下，预计互换利率仍将窄幅震荡。而由于货币市场在短期可能有所趋紧，我们前期在3.4%位置推荐的5年期Repo付固定互换交易仍有正收益，建议继续持有。(完)

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