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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 14:47 BJT

〔全球金市〕现货金小幅下跌,美国数据良好缓解对经济状况的担忧

路透新加坡5月2日电---现货金上日触及两周高点后,周三在亚洲市场小幅下跌,因美国良好的制造业数据缓解了对经济的担忧,并打击了出台进一步货币宽松措施的预期.

0614GMT,现货金XAU=下跌0.4%至每盎司1,654.89美元,周二曾升至1,671.20美元.

美国期金GCcv1亦微跌0.4%,报每盎司1,656美元.

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