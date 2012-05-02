〔全球金市〕现货金小幅下跌,美国数据良好缓解对经济状况的担忧

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透新加坡5月2日电---现货金上日触及两周高点后,周三在亚洲市场小幅下跌,因美国良好的制造业数据缓解了对经济的担忧,并打击了出台进一步货币宽松措施的预期.
0614GMT,现货金XAU=下跌0.4%至每盎司1,654.89美元,周二曾升至1,671.20美元.
美国期金GCcv1亦微跌0.4%,报每盎司1,656美元.
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
====================================================================
--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。