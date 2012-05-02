〔澳洲股市〕小幅收涨至九个月收盘新高,受矿业股带动

路透墨尔本5月2日电---澳洲股市周三收涨0.1%,创九个月收盘新高,受矿产股提振,因有迹象显示全球经济更加强劲,不过大型银行股价下跌,受澳新银行(澳盛银行,ANZ)称其澳洲业务利润率下降的消息拖累. 澳股指标S&P/ASX 200指数收涨6.4点至4,435.9点,周二在澳洲央行宣布降息50个基点后收高0.8%. 银行股下挫,因澳新银行称其获利深受澳洲业务利润率下降13个基点的影响,但其上半年基本获利增长5%至纪录高位,受益于机构业务盈利增加以及拨备费用减少.[ID:nSB1521666]澳新银行股价跌0.8%,至23.80澳元(完) --编译 许娜;审校 王丽鑫 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]