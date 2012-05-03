《交易视点》风格轮动或近尾声,中国信用债交易价值优势趋弱化--中信证券

路透上海5月3日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品策略报告称,债券市场的风格轮动可能已经逐渐接近尾声，信用产品相对于利率产品的优势又将回归到高票息带来的持有价值，交易价值优势将逐渐趋于弱化。

2011年四季度以来的债券市场经历了由利率产品-高等级-中低评级债券的轮动，目前来看，债券市场的风格轮动可能已经逐渐接近尾声。

从未来趋势看，我们关注的是，经历了完整的周期轮动后，行情是否还会再度转移至高等级品种，从而开始新的周期轮动。

目前来看，出现这一情形的可能性并不高，一方面，由于信用利差绝对水平不高，行情进一步轮动的空间不大，另一方面，宏观经济短期内再度陷入衰退的概率也不高，因此，信用产品相对于利率产品的优势又回归到高票息带来的持有价值，交易价值优势将逐渐趋于弱化。

当然，我们还需要关注未来可能的利率风险冲击，虽然当前经济仍然处于底部，但是相对确定性的政策微调可能将带来经济增长的见底回升，进而对债券市场形成一定冲击，但是短期来看，这一风险仍然并未主导市场走势。

**城投债新政有助于控制中期供给规模**

近期据媒体报导，监管机构将不再受理银监会监管类平台名单的企业发债申请，已经受理的项目不受限制，因此短期内城投债公司不会明显下行，但是由于监管类平台在融资平台中占比较高，因此对发行主体的这一限制在中期有助于控制城投债市场的供给规模。

至于此政策对于城投债信用风险的影响，无需过分夸大。

虽然监管类平台难以通过发行城投债融资，但是只要地方政府可以通过重组等方式构建符合债券发行条件的平台，维持直接融资渠道，就不至于对地方政府的信用资质带来较大影响，进而可以对城投债的信用资质形成支撑。

对于未来的市场走势，我们仍然坚持上周策略报告中提及的，对于相对优质的城投债，收益率下行空间相对有限，但是对于低资质的城投债，收益率仍有一定下行空间，具有一定交易价值。

对于城投债的减仓时机，我们比较关注微观流动性的信号作用，从历史经验看，在流动性最差的时候，预示着未来的回报可能较好，但是在流动性最好的时候，其中反而蕴育着风险，因此在交易最活跃、换手率最高的时候，可能也是卖出的最好时机。

上周共有66只信用债券公告发行（或即将发行），短融和超短融中我们推荐12浙能源CP001、12中电投SCP001和12浙交投CP001和12北新CP001；中票中我们推荐12神华MTN1和12粤温氏MTN1；私募票据中我们推荐12宁交通PPN001和12建发集PPN001；企业债和公司债中，我们推荐12乌水电债、12杭城投债、12长沙城投债和11赤湾01。(完)

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