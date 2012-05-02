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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 14:58 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元走软,美元兑日圆攀涨

0647GMT---欧元/美元EUR=小幅下滑至1.3214美元,徘徊在55日移动均线切入位1.3210附近,稍后将迎来欧元区PMI终值和失业率数据.

美元/日圆JPY=上涨0.5%,报80.49日圆.欧元/日圆EURJPY=R升0.4%.(完)

--编译 高琦; 审校 杜明霞

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