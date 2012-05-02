《企业看点》--5月2日财务活动报导摘要(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
(新增德国意昂集团)
路透班加罗尔5月2日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 德国公用事业公司--意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)财务长对德国股市日报表示,该公司预计在5月确定其天然气分销网络的出售,并称其资产出售计划可能超出预定的150亿欧元(200亿美元)目标.[ID:nL5E8G20MT]
* 上海证券报称,中国证券业监督机构正在完善沪深股市主板、中小板上市公司退市制度.[ID:nL4E8G20CS].
* 中国证券报周三报导,根据四大国有银行信贷数据推算,4月金融机构信贷规模环比锐减已成定局.市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元左右,环比回落近30%,信贷增速回落折射出信贷需求不足,宽松政策可能提前到来.[ID:nSB1521882].
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦/李春喜;审校 程琳/龚芳
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。