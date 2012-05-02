《企业看点》--5月2日财务活动报导摘要(更新版)

(新增德国意昂集团)

路透班加罗尔5月2日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 德国公用事业公司--意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)财务长对德国股市日报表示,该公司预计在5月确定其天然气分销网络的出售,并称其资产出售计划可能超出预定的150亿欧元(200亿美元)目标.[ID:nL5E8G20MT]

* 上海证券报称,中国证券业监督机构正在完善沪深股市主板、中小板上市公司退市制度.[ID:nL4E8G20CS].

* 中国证券报周三报导,根据四大国有银行信贷数据推算,4月金融机构信贷规模环比锐减已成定局.市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元左右,环比回落近30%,信贷增速回落折射出信贷需求不足,宽松政策可能提前到来.[ID:nSB1521882].

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)