〔日本债市〕获利了结拖累公债价格下跌,但长假之前跌幅有限

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透东京5月2日电--日本政府公债价格周三下跌,因为投资者对日本央行上周放宽政策后公债涨势进行获利了结.日本央行的行动将部分收益率(殖利率)推压至一年半低点.
但公债跌幅有限,因为投资者避免在长假之前建立空仓.日本将于周四和周五休市.
穆迪投资服务公司(Moody's)高级副总裁Tom Byrne的言论亦令日债市场人气承压.他称,若日本不推行消费税上调措施,恐造成日本公债市场的引爆点提前到来,并促使投资者要求更高溢价.[ID:nSB1522360]
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。