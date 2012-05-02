〔日本债市〕获利了结拖累公债价格下跌,但长假之前跌幅有限

路透东京5月2日电--日本政府公债价格周三下跌,因为投资者对日本央行上周放宽政策后公债涨势进行获利了结.日本央行的行动将部分收益率(殖利率)推压至一年半低点.

但公债跌幅有限,因为投资者避免在长假之前建立空仓.日本将于周四和周五休市.

穆迪投资服务公司(Moody's)高级副总裁Tom Byrne的言论亦令日债市场人气承压.他称,若日本不推行消费税上调措施,恐造成日本公债市场的引爆点提前到来,并促使投资者要求更高溢价.[ID:nSB1522360]