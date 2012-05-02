〔欧洲汇市〕瑞郎/美元而下滑,美制造业数据强劲支撑美元

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透苏黎世5月2日电---瑞郎兑美元周三追随欧元疲势而下滑.美国制造业数据强于预期,令市场更加期待全球经济复苏动能可能增加,并支撑了美元走势.
交易商将密切关注本周即将公布的一系列经济数据,例如,周三稍晚公布的欧洲采购经理人指数及周四美国公布的就业数据,以从中觅得研判经济复苏力道的线索.
瑞郎/美元和欧元/美元均脱离在5月1日清淡交投中所创的四周高位,当时正值欧洲许多国家的公共假期,因对西班牙经济的忧虑持续令欧元承压.
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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路透台北2月20日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,969亿台币。