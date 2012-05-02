〔欧洲汇市〕瑞郎/美元而下滑,美制造业数据强劲支撑美元

路透苏黎世5月2日电---瑞郎兑美元周三追随欧元疲势而下滑.美国制造业数据强于预期,令市场更加期待全球经济复苏动能可能增加,并支撑了美元走势.

交易商将密切关注本周即将公布的一系列经济数据,例如,周三稍晚公布的欧洲采购经理人指数及周四美国公布的就业数据,以从中觅得研判经济复苏力道的线索.