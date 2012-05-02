〔中美关系〕陈光诚自行离开美国使馆,中国对美做法强烈不满要求道歉--外交部

路透北京5月2日电---中国外交部发言人称,山东省沂南县人陈光诚于4月下旬进入美国驻华使馆停留六天后自行离开;并指出,美国驻华使馆以非正常方式将陈光诚带入使馆,中方对此强烈不满.

中国官方媒体新华社援引外交部发言人刘为民的话称,美方做法是对中国内政的干涉,中方决不接受.美驻华使馆有义务遵守有关国际法和中国的法律,不应从事与其职能不相符的活动.

"中方要求美方就此道歉,彻底调查此事,处理相关责任人,并保证不再发生此类事件...美方应当反思自己的政策和做法,以实际行动维护中美关系大局,"他说.

备受关注的第四轮中美战略与经济对话将于本周四至周五(5月3日-4日)在北京举行.中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国,将同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳共同主持对话.

而据一位不愿具名的美国高级官员透露,陈光诚已被送往北京的医院治疗,并将和家人团聚.(完)