《外汇动态》日圆空头希望藉美元/日圆升至80.90附近进行获利了结

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
0728GMT--节前日本进口商买进美元,据传日本出口商执意在黄金周把大部分卖单挂在逼近82日圆的水准,而不是随行就市,以及穆迪对日本征收消费税的评论[ID:nSB1522470],一道推升美元兑日圆JPY=.
据称进行日内交易的美元多头已把追踪停止单(trailing stops)挂在80.30日圆,而且希望在80.90附近获利了结,或许他们已知道投资者的卖单挂在81.00附近.
如果追踪停止单被触发,80.00-10可能再次浮现买盘,因有传闻称日本进口商在79.75/85大规模重建买单.(完)
--编译 兰秀娟;审校 沈以文
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--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。