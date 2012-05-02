《外汇动态》日圆空头希望藉美元/日圆升至80.90附近进行获利了结

0728GMT--节前日本进口商买进美元,据传日本出口商执意在黄金周把大部分卖单挂在逼近82日圆的水准,而不是随行就市,以及穆迪对日本征收消费税的评论[ID:nSB1522470],一道推升美元兑日圆JPY=.

据称进行日内交易的美元多头已把追踪停止单(trailing stops)挂在80.30日圆,而且希望在80.90附近获利了结,或许他们已知道投资者的卖单挂在81.00附近.

如果追踪停止单被触发,80.00-10可能再次浮现买盘,因有传闻称日本进口商在79.75/85大规模重建买单.(完)

--编译 兰秀娟;审校 沈以文

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