〔表格〕外资在韩国股市卖超1,320亿韩元,前三日为买超

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透首尔5月2日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,320亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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5月2 日 -132.0 60.2 128.4
4月30日 313.5 6.9 -278.6
4月27日 321.9 20.3 -243.9
4月26日 174.3 -85.5 -198.5
4月25日 -2.2 45.7 -23.8
4月24日 9.3 214.1 50.2
4月23日 -121.9 158.0 -91.7
4月20日 -327.9 -132.9 418.1
4月19日 -87.3 -18.8 64.1
4月18日 -122.4 38.2 76.2
4月17日 -301.1 3.7 213.9
4月16日 -121.8 -79.1 381.3
4月13日 29.4 412.0 -128.3
4月12日 -356.8 191.3 201.2
4月10日 -82.3 21.2 -61.2
4月 9日 -57.4 -86.5 236.0
4月 6日 229.0 -285.8 142.0
4月 5日 3.0 68.0 68.0
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本月以来 -132.0 60.2 128.4
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今年以来 10,926.4 -2,972.6 -4,780.6
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(完)
--编译 李春喜;审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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