〔韩国汇市〕韩元上涨至近四周高位,公债下跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透首尔5月2日电---韩元兑美元KRW=周三在本地市场收高并触及近四周高位,因强劲的美国经济数据令风险偏好得以改善,而且当地出口商卖出美元.
韩元兑美元KRW=KFTC收报1,127.5,周一此间市场收报1,130.0.韩国金融市场周二逢假期休市.
韩元/美元在盘中一度升至1,125.3,为4月3日以来最高水准.
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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--国家发展改革委批复宁夏自治区宁东至甜水堡（宁甘界）公路项目，项目估算总投资约为68.62亿元人民币（静态投资约为66.15亿元）。