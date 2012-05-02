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亚洲 | 2012年 5月 2日 星期三 15:49 BJT

〔韩国汇市〕韩元上涨至近四周高位,公债下跌

路透首尔5月2日电---韩元兑美元KRW=周三在本地市场收高并触及近四周高位,因强劲的美国经济数据令风险偏好得以改善,而且当地出口商卖出美元.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,127.5,周一此间市场收报1,130.0.韩国金融市场周二逢假期休市.

韩元/美元在盘中一度升至1,125.3,为4月3日以来最高水准.

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