〔欧洲汇市〕英镑兑美元持稳,但或因稍后的英国建筑业数据而回落

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
路透伦敦5月2日电---英镑兑美元周三持稳,兑欧元接近22个月高位,但若今日稍晚公布的英国建筑数据引发对该国经济体质的质疑,则英镑看似会回落.
将于0830GMT公布的4月建筑业采购经理人指数(PMI)料较上月下跌至54.0,但仍维持在50的荣枯分水岭上方.
周二公布的制造业数据弱于预期,突显了英国经济的脆弱,推动英镑兑一篮子货币脱离数月高位.
--政府本周三公布新一年度财政预算案，受惠于中资来港高价投地刺激，在地价屡创新高下，截至上周三已售出29幅官地，共涉852亿港元，由于日内开标的鸭脷洲地王料涉约百亿港元，加上下月10日截标、市值逾70亿港元的启德1L区2号住宅地，本财政年度卖地收入千亿在望，势创出历史纪录。
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路透台北2月20日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期3,969亿台币。