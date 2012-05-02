〔欧洲汇市〕英镑兑美元持稳,但或因稍后的英国建筑业数据而回落

路透伦敦5月2日电---英镑兑美元周三持稳,兑欧元接近22个月高位,但若今日稍晚公布的英国建筑数据引发对该国经济体质的质疑,则英镑看似会回落.

将于0830GMT公布的4月建筑业采购经理人指数(PMI)料较上月下跌至54.0,但仍维持在50的荣枯分水岭上方.