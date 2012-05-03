(重发)****主要国家经济指标预测--5月3日****

中国票据市场：票据利率涨势趋缓，资金偏紧及额度管控仍限制需求
路透上海2月17日 - 中国票据市场本周转贴利率继续上行，但涨幅有所趋缓。交易员称，货币政策及资金面偏紧预期下，票据利率料仍难见下行，虽然目前点位票据配置价值显现，银行为控制信贷额度亦可能压缩收票需求而推升价格。
(重发以修正格式)
路透5月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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5月3日-5月7日
0700 英国Halifax房价指数 4月 -- +2.2%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%
5月3日(四)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 +0.5% -1.0%
(较上年同期) -0.3% -0.9%
0828 英国CIPS服务业PMI 4月 54.2 55.3
0900 欧元区PPI(较前月) 3月 +0.6% +0.6%
(较上年同期) +3.4% +3.6%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 4月 -- 37,880
1145 欧洲央行利率决议 5月 1.0% 1.0%
1230 美国非农生产率环比年率 第一季初值 -0.5% +0.9%
单位劳工成本 +2.8% +2.8%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月28日当周 38 38.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.175
续请失业金人数(万人) 4月21日当周 331.1 331.5
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 55.5 56.0
企业活动指数 56.9 58.9
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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5月2日(三)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 4月 51.90 --
0130 日本加班工资(较上年同期) 3月 +4.4% --
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 4月 46.9 50.5
0743 意大利Markit制造业PMI 4月 43.8 47.0
0748 法国Markit制造业PMI 4月 46.9 47.3
0753 德国制造业PMI 4月 46.2 46.3
0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 4月 增加1.9 减少1
未经季节调整失业人口(万人) 296.3 290
经季节调整失业率 6.8% 6.7%
经季节调整失业人口(万人) 287.5 --
0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 45.9 46.0
0800 意大利失业率 3月 9.8% 9.4%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加4 增加3
抵押贷款额(亿英镑) 增加10 增加10
抵押贷款批准件数(千件) 49.86 48.0
M4货供额(较前月) -0.8% --
0830 英国建筑业PMI 4月 55.8 54.0
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.5%
(较上年同期) +2.7% +2.8%
0900 欧元区失业率 3月 10.9% 10.9%
1100 美国抵押贷款指数 4月27日当周 698.2 --
再融资指数 3,687.7 --
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 4月 增加11.9 增加17.7
1400 美国工厂订单 3月 -1.5% -1.6%
耐久财(耐用品)订单 3月修正值 -4.0% --
扣除运输的耐久财订单 持平 --
扣除国防的耐久财订单 -1.6% --
扣除飞机的非国防资本财订单 -0.1% -- (完)
--整理 艾茂林/王洋;审校 张涛
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