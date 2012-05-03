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亚洲 | 2012年 5月 3日 星期四 08:42 BJT

(重发)****主要国家经济指标预测--5月3日****

(重发以修正格式)

路透5月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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5月3日-5月7日

0700 英国Halifax房价指数 4月 -- +2.2%

三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%

5月3日(四)

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 +0.5% -1.0%

(较上年同期) -0.3% -0.9%

0828 英国CIPS服务业PMI 4月 54.2 55.3

0900 欧元区PPI(较前月) 3月 +0.6% +0.6%

(较上年同期) +3.4% +3.6%

1130 Challenger美国企业计划裁员人数 4月 -- 37,880

1145 欧洲央行利率决议 5月 1.0% 1.0%

1230 美国非农生产率环比年率 第一季初值 -0.5% +0.9%

单位劳工成本 +2.8% +2.8%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月28日当周 38 38.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.175

续请失业金人数(万人) 4月21日当周 331.1 331.5

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 4月 55.5 56.0

企业活动指数 56.9 58.9

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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5月2日(三)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 4月 51.90 --

0130 日本加班工资(较上年同期) 3月 +4.4% --

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 4月 46.9 50.5

0743 意大利Markit制造业PMI 4月 43.8 47.0

0748 法国Markit制造业PMI 4月 46.9 47.3

0753 德国制造业PMI 4月 46.2 46.3

0755 德国经季节调整失业人口变动(万人) 4月 增加1.9 减少1

未经季节调整失业人口(万人) 296.3 290

经季节调整失业率 6.8% 6.7%

经季节调整失业人口(万人) 287.5 --

0758 欧元区Markit制造业PMI 4月 45.9 46.0

0800 意大利失业率 3月 9.8% 9.4%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加4 增加3

抵押贷款额(亿英镑) 增加10 增加10

抵押贷款批准件数(千件) 49.86 48.0

M4货供额(较前月) -0.8% --

0830 英国建筑业PMI 4月 55.8 54.0

0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.5%

(较上年同期) +2.7% +2.8%

0900 欧元区失业率 3月 10.9% 10.9%

1100 美国抵押贷款指数 4月27日当周 698.2 --

再融资指数 3,687.7 --

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 4月 增加11.9 增加17.7

1400 美国工厂订单 3月 -1.5% -1.6%

耐久财(耐用品)订单 3月修正值 -4.0% --

扣除运输的耐久财订单 持平 --

扣除国防的耐久财订单 -1.6% --

扣除飞机的非国防资本财订单 -0.1% -- (完)

--整理 艾茂林/王洋;审校 张涛

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